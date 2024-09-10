В ночь на 10 сентября Россия подверглась масштабной атаке украинских беспилотников, которая затронула несколько регионов, включая Брянскую и Московскую области. Издание «Царьград» со ссылкой на целый ряд источников отмечает, что Киев мог получить помощь от Североатлантического альянса. Это утверждение основано на информации о возможном участии разведывательных самолётов НАТО, поддерживающих запуск дронов.

Во время нападения над Черным морем был замечен американский самолёт Boeing Sentry E3TF, что добавило опасений о нарастающей угрозе в этом регионе. Кроме того, в течение атаки фиксировались перемещения других самолётов НАТО, включая разведывательные беспилотники. Особенно активно они патрулировали границы России и различные зоны Европы.

Telegram-канал «Герань Цветущая» сообщил о том, что натовский самолёт-разведчик АВАКС NAG01, который мог сопровождать атаки беспилотников на Москву, вскоре покинул район и направился в Норвегию. Также сообщалось о действиях беспилотника Global Hawk, который вел разведку над Нидерландами, а французский самолёт E3TF патрулировал небо над Великобританией.

Эти данные подчеркивают усиление активности НАТО в воздушном пространстве рядом с Россией, что вызывает опасения по поводу дальнейших атак.