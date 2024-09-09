В ночь на 9 сентября бои в Курской области продолжались с особой интенсивностью, особенно в районах Суджи и Коренево. Российские войска ведут активные наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ с использованием авиации и управляемых бомб (ФАБ с УМПК). Вооружённые силы Украины пытаются закрепиться на занятых территориях, но получается у них это “со скрипом”.

По данным бойцов группировки “Север”, российские войска сумели продвинуться на юге Суджанского района, в направлении Малой Локни и Черкасского Поречного. В некоторых местах продвижение составило до 300 метров, хотя в общем обстановка на линии фронта остаётся сложной. Тем не менее, ВС России смогли добиться значительных успехов, несмотря на попытки противника усилить свои позиции.

Обозреватель “Царьграда” Вадим Егоров также подтвердил эти успехи, отметив, что российские военные продвинулись на расстояние до 400 метров. Однако ВСУ продолжают вводить дополнительные резервы и укреплять свои позиции, явно планируя оставаться на этих территориях надолго.

Очередные “уникальные” бригады ВСУ

Одним из важных моментов стало появление на Курской линии фронта новых подразделений украинской Национальной гвардии. Среди них — 11-я бригада, которая ранее действовала на Херсонском направлении. Эти мобильные группы и операторы беспилотников выполняют роль второй линии обороны, что указывает на серьёзность намерений ВСУ.

Кроме того, по сообщениям Егорова, Киев перебросил на этот участок недавно воссозданную 49-ю отдельную инженерно-штурмовую бригаду, которая ранее понесла значительные потери. Эта бригада имеет опыт ведения боевых действий в городах и при преодолении водных преград. Появление такого подразделения свидетельствует о возможных планах ВСУ на более масштабные наступательные операции в этом регионе.

Угроза для Курской АЭС

Генерал Апти Алаудинов, командующий спецназом “Ахмат”, заявил, что украинская сторона имеет в своём распоряжении до четырёх бригад, которые могут быть использованы для новых атак. Противник предпринял попытки прорваться на двух участках фронта, но эти атаки были успешно отражены российскими войсками.

Алаудинов также предупредил о возможных попытках украинских сил прорваться к Курской АЭС. Основная цель таких действий — угроза нанесения ударов по станции, что могло бы стать серьёзным рычагом давления на Россию.

Боевые действия у деревни Гирьи

В районе деревни Гирьи произошли ожесточённые сражения. По данным военкора “Известий” Эмиля Тимашева, ВСУ атаковали этот населённый пункт двумя бронегруппами, однако попытка захватить деревню была сорвана. Украинские силы понесли серьёзные потери, и атака была отбита. В ходе боя враг использовал три БТР, пытаясь прорваться через железную дорогу и скрыться в лесопосадках. Однако их хаотичные действия привели к тому, что они были уничтожены.

Многие из захваченных территорий стали для ВСУ настоящей ловушкой. Попытки удержаться на этих участках фронта приводят к тяжёлым потерям и не дают значимых результатов.

ВСУ выдыхаются из-за потерь и проблем

Сражения на Курщине продолжаются, и российские войска постепенно продвигаются вперёд, нанося серьёзные удары по позициям ВСУ. Противник старается укрепить свои рубежи, но его ресурсы постепенно истощаются. Украинская армия, несмотря на активное вовлечение новых подразделений, сталкивается с серьёзными проблемами, и ситуация на фронте остаётся крайне напряжённой.