Российские подразделения продолжают развивать наступательные действия в Курской области, демонстрируя ощутимые успехи после недавнего контрнаступления в Кореневском районе. Однако согласно сообщению издания «Царьград», ссылающемуся на известного военного блогера Юрия Подоляку, украинские войска тоже начинают отходить от состояния шока и паники, вызванных внезапной контратакой ВС РФ.

Ситуация в Генштабе Вооруженных сил Украины становится все более напряженной. Главком Александр Сырский пересматривает стратегию ведения боевых действий на курском направлении в связи с успехами российской стороны. По информации украинского инсайдерского Telegram-канала «Резидент», в ближайшие дни пройдет заседание, на котором Сырский представит свои соображения по дальнейшим действиям.

Однако несмотря на понимание необходимости укрепления слабых участков фронта, Сырский оказывается в сложной ситуации. Он осознает, что удержание плохо подготовленных оборонительных позиций потребует значительных ресурсов, но вынужден следовать указаниям командования и ограничен в возможностях для изменения хода боевых действий.

Тем временем, в Киеве начинают признавать активное продвижение российских войск. Украинские источники подтверждают, что российские силы заняли село Снагость и продвигаются к населенным пунктам Любимовка и Зелёный Шлях, с целью окружить украинские подразделения в этом регионе, что создает дополнительное давление на украинские войска.