С раннего утра над Украиной начали работать беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил России, которые вели разведку и выявляли позиции противовоздушной обороны противника. Эти действия предшествовали масштабной ракетной атаке, начавшейся около 5 утра. По данным ряда мониторинговых источников, удар был чрезвычайно мощным и охватил значительную территорию — от Одессы до Львова, сообщает издание «Царьград».

Целями атаки стали аэродромы в Староконстантинове и Коломые, где не успевшая взлететь авиация также была атакована. Параллельно с этим активизировались базы в Мартыновке, Долгинцево и Канатово, где с началом атак в воздух поднялись военные самолеты. Примерно в 5:35 стартовала вторая волна авиаударов, когда стратегические бомбардировщики Ту-22 произвели пуски ракет. В направлении Львова и Ровно были выпущены ракеты «Кинжал», что значительно усилило давление на позиции украинских вооруженных сил.

Издание отмечает, что, несмотря на предупреждения со стороны России, Киев продолжает эскалацию конфликта, что влечет за собой серьезные последствия для мирного населения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен удерживать захваченные территории на неопределённый срок, что лишь усиливает напряжение на фронте.

По информации «Царьграда», с начала последней волны боевых действий Украина понесла серьёзные потери. Было уничтожено более 9 тысяч солдат, а также значительное количество военной техники. Особенно большие потери были зафиксированы в Сумской области, где ликвидированы крупные резервы украинских войск. Новый министр обороны России Андрей Белоусов отдал приказ о проведении мощных атак по военным объектам Украины, что привело к значительному разрушению инфраструктуры противника.