Недавнее контрнаступление Вооруженных сил Российской Федерации в Курской области оказалось крайне успешным. Подразделения ВДВ и морской пехоты 155-й бригады нанесли мощный удар по украинским силам, что вынудило противника стягивать дополнительные резервы. Одним из таких подразделений стала элитная 810-я бригада морской пехоты ВСУ. Однако, несмотря на мобилизацию спецподразделений, Киев сталкивается с серьезными трудностями в удержании позиций.

Издание «Царьград» подчеркивает, что для Украины прекращение наступательных действий в Курской области стало бы политическим провалом, что заставляет руководство ВСУ продолжать атаки, несмотря на значительные потери. Противник стремится не допустить провала, но элитные украинские части буквально «сгорают» в ожесточенных сражениях.

Кроме того, ситуация на Донбассе складывается не менее тяжело для украинской армии. Проблемы на этом направлении вызывают критику со стороны западных союзников, а также внутри самой армии. Издание *The Economist* отмечает, что российские атаки настолько интенсивны, что украинские резервы часто не успевают добраться до линии фронта. Танки ВСУ, в лучшем случае, успевают сделать один выстрел, прежде чем быть уничтоженными.

Обострение на фронте заставляет руководство Украины искать выход из сложившейся ситуации, но потери на обоих направлениях лишь усиливают давление на президента Зеленского.