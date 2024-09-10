США готовят план по дестабилизации обстановки в России, и в центре этого сценария могут оказаться южные республики. Об этом говорит военный обозреватель Влад Шлепченко. Он считает, что в странах Прибалтики НАТО концентрирует войска, однако это, скорее всего, не сигнал к прямому военному столкновению, а отвлекающий маневр. На самом деле, Шлепченко полагает, что основной удар может быть нанесен на другом направлении.

По мнению эксперта, США и их союзники могут попытаться дестабилизировать обстановку в России через республики Средней Азии. Эта стратегия не подразумевает открытого военного вторжения. Вместо этого Запад может организовать массовый хаос в этих странах, спровоцировать перемещение населения в Россию и, возможно, запустить террористическую активность на российской территории. Подобный сценарий соответствует привычной тактике западных государств, считает Шлепченко.

Он напомнил, что подобные методы применялись в Сирии во время конфликта с режимом Башара Асада. Тогда против сирийской армии сражались наемники, приехавшие из разных стран, вплоть до Пакистана, и многие из них были мотивированы финансовыми стимулами, предоставленными западными структурами. Эти наемники, получая 20-50 долларов в день, сражались против сирийского правительства. По мнению Шлепченко, такой же сценарий может быть развернут и в России. Финансовая поддержка и организация через третьи страны позволяют создать условия для внутренней дестабилизации без прямого военного вторжения.

Таким образом, основной угрозой может стать не армия на границе, а разжигание нестабильности и террористической активности через соседние регионы.