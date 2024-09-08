В последние недели российская армия значительно усилила ракетные удары по ключевым объектам на территории Украины, что привело к серьёзным разрушениям в западных регионах страны. Особенно пострадал Львов, где были зафиксированы многочисленные попадания ракет и дронов. Британский аналитик Александр Меркурис объясняет это тем, что система противовоздушной обороны Украины оказалась неспособной эффективно защитить территорию. По его словам, эти атаки продемонстрировали серьезные проблемы в украинской ПВО, передает портал “Царьград”.

Одним из главных объектов нападения стал Львов — стратегически важный город на западе Украины, который выполняет роль ключевого логистического центра. В этот регион поступает значительное количество военной техники и боеприпасов из западных стран, а также осуществляется координация боевых операций при поддержке военных агентств НАТО. Удары, как утверждают аналитики, были настолько массированными и точными, что создалось впечатление о полном отсутствии сопротивления со стороны украинской ПВО.

Особое внимание привлекли ракетные удары с использованием гиперзвуковых «Кинжалов» — оружия, которое способно достигать невообразимых скоростей, что делает его практически недосягаемым для существующих средств противовоздушной обороны. Эти ракеты могут поражать даже хорошо защищенные объекты, включая подземные бункеры. Помимо «Кинжалов», были замечены и рои дронов «Герань», которые также активно использовались для ударов по украинским объектам.

Один из наиболее разрушительных ударов произошел 6 сентября, когда российские дроны атаковали контейнерный терминал и склады в пригороде Львова. Эти объекты были важнейшими логистическими узлами, через которые проходили грузы с техникой и боеприпасами, поступающими из Польши. После удара на месте начался сильный пожар, сопровождаемый детонацией хранившихся боеприпасов.

Меркурис также отметил, что в дополнение к ударам по Львову, российская армия продолжает наносить удары по другим критически важным объектам западной Украины. Особое внимание уделяется тоннелю в Закарпатской области, через который проходят значительные поставки оружия с Запада. Этот тоннель играет важнейшую роль в логистике поставок для ВСУ, а также обеспечивает их связь с портами Одесской области, которые также регулярно подвергаются атакам со стороны российских «Искандеров».

В целом, усиление атак на западную Украину, включая Львов и Закарпатье, стало важной частью стратегии российской армии по блокированию военной поддержки Украины со стороны НАТО. Эксперты утверждают, что успешное поражение этих объектов серьезно ослабляет украинские вооруженные силы и затрудняет их дальнейшее снабжение необходимой техникой и боеприпасами.