Морские учения “Океан-2024”, ставшие крупнейшими за последние 30 лет, демонстрируют впечатляющую военную мощь России. Это событие стало значимым шагом на фоне усиливающихся угроз со стороны Запада, который позволяет Украине применять дальнобойные ракеты против России. Ответом на такую политику стали масштабные манёвры, показавшие возможности российского флота и его готовность к защите страны.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад, фактически, вступает в конфликт с Россией, помогая Киеву наносить удары по российской территории. Он отметил, что Украина не способна самостоятельно планировать такие операции, так как необходимы спутниковые данные и разведка, которые предоставляются НАТО. В результате этого глава государства заявил о принятии мер для противодействия угрозам.

Учения “Океан-2024” охватывают сразу несколько морей и океанов, включая Тихий, Северный Ледовитый, Средиземное и Каспийское моря. В операции задействованы более 400 кораблей, подводных лодок, свыше 125 единиц авиации и порядка 90 тысяч военнослужащих. Манёвры начались с пусков ракет 3М80 “Москит” и “Гранит”, способных поражать корабли различных классов, что показало высокий уровень оснащения российского флота.

Особый интерес вызвали пуски ракет “Калибр-ПЛ” и “Калибр”, которые могут эффективно поражать как морские, так и наземные цели, преодолевая расстояния до 2500 километров. Эти ракеты применяются с подлодок и надводных кораблей, таких как крейсер “Маршал Устинов”, оснащённый ракетами “Вулкан”, дальность которых достигает 700 километров.

Учения продемонстрировали способность России нанести массированный залп с использованием тысяч ракет, что ставит под сомнение готовность любого флота мира противостоять такой атаке. Кроме того, береговые ракетные комплексы, такие как “Бастион” с ракетами “Оникс” и “Бал” с ракетами Х-35 “Уран”, показали свою готовность к применению в условиях реальных боевых действий.

Многие наблюдатели и эксперты выражают надежду, что, в случае дальнейшей эскалации со стороны Запада, Россия может использовать часть этой мощной группировки в Чёрном море, начав освобождение Одессы и Николаева. Сценарий высадки десанта и применения ракет по вражеским целям, по мнению некоторых аналитиков, мог бы послужить сигналом для Запада и заставить его пересмотреть свою стратегию.