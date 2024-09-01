Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова поделилась рекомендациями по питанию, которые помогут поддерживать здоровье волос и кожи головы. По ее словам, основу рациона должны составлять продукты, богатые белком, так как волосы в основном состоят из этого вещества.

Белок является ключевым элементом, обеспечивающим красоту и густоту волос. Особое внимание стоит уделить жирным сортам рыбы, таким как лосось, скумбрия, сардины и селедка. Эти виды рыбы богаты Омега-3 жирными кислотами, которые организм не может вырабатывать самостоятельно, поэтому их необходимо получать с пищей. Омега-3 не только укрепляет волосы, но и защищает организм от негативных внешних факторов и поддерживает иммунитет. Дополнительно рыба содержит витамин D, который положительно влияет на волосяные фолликулы.

Важным источником белка в рационе также являются куриная грудка и яйца. Курятина это низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка, а яйца содержат биотин, известный как «витамин красивых волос». Биотин способствует синтезу коллагена, который укрепляет структуру волос и стимулирует их рост. Толстоносова отметила, что людям, ведущим активный образ жизни, требуется больше белка для поддержания здоровья волос.

Не менее важную роль играет железо, которое можно получить из красного мяса. Недостаток железа может привести к анемии, что негативно сказывается на состоянии волос, вызывая их выпадение и ломкость.

Морепродукты, такие как мидии, кальмары и креветки, также рекомендуются для поддержания здоровья волос. Они содержат ценные микроэлементы, включая цинк, белок, железо, витамины D и группы В, которые способствуют улучшению состояния волос и общего здоровья.

Витамин А, содержащийся в моркови, шпинате, манго и сладком картофеле, помогает регулировать работу сальных желез и улучшает кровообращение, что снижает жирность кожи головы и улучшает состояние волос. Цитрусовые, киви, клубника, красный перец и брокколи способствуют синтезу коллагена, укрепляя волосы и улучшая кровоснабжение кожи головы. Витамин С, присутствующий в этих продуктах, защищает волосы от негативных воздействий окружающей среды.

Для поддержки здоровья волос Толстоносова также рекомендует продукты, богатые цинком, такие как овсянка, говядина, фасоль, орехи и креветки. Цинк способствует выработке кератина и коллагена, уменьшает воспалительные процессы и окислительный стресс.

Витамин Е, содержащийся в миндале, авокадо, семенах льна, чиа и подсолнечника, помогает улучшить кровообращение и стимулирует рост волос, защищая их от ломкости и выпадения. Фолиевая кислота, присутствующая в чечевице, улучшает питание клеток, а йод из морской капусты поддерживает работу щитовидной железы, влияя на рост и внешний вид волос.

Эксперт также подчеркнула важность меди, которая содержится в грибах шиитаке и способствует предотвращению раннего поседения, укреплению иммунитета и улучшению состава крови. В завершение Толстоносова напомнила о необходимости пить достаточное количество воды, что также важно для поддержания здоровья волос.