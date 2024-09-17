Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, пожилые жительницы одного из сел Курской области решились на эвакуацию. Пенсионерки уехали от снарядов на велосипедах. За два часа они преодолели около 30 километров, стараясь покинуть опасную зону как можно скорее.

“Кто мог на машинах выехали. У меня только велосипед. Животных отвязали, выпустили. Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в поселок Званное (в Глушковском районе Курской области – ред.). Мы ехали рано утром, в 7 часов (выехали – ред.). Вот мы к 9 часам приехали в село, это 30 километров где-то от нас”, – цитирует одну из женщин РИА Новости.

По данным Министерства обороны России, только на курском направлении украинские силы потеряли более 13,4 тысячи солдат, а также 113 танков. В регионах, находящихся в непосредственной близости к зоне боевых действий, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области, для защиты мирного населения введен режим контртеррористической операции (КТО).

Эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан и предотвращение угроз с украинской стороны, которые продолжают угрожать приграничным районам России.