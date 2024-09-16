Рациональное управление личными финансами не только позволяет сохранить деньги, но и помогает их приумножить, если следовать определённым рекомендациям. Финансовый консультант Ольга Матвеева в интервью с изданием «Газета.Ru» поделилась советами о том, как начать экономить.

Она советует начинать с определения суммы, которую вы хотите откладывать. Часто люди считают, что накапливать деньги в конце месяца — это оптимальный подход, но Матвеева рекомендует откладывать средства сразу после получения зарплаты. Это помогает избежать соблазна потратить их в течение месяца.

Эксперт также советует пересмотреть повседневные расходы. По её мнению, экономия — это не ограничение, а возможность расширить свои возможности за счёт правильного распределения бюджета. Например, использование программ лояльности и кешбэк-сервисов позволяет приобретать товары и услуги по более выгодным ценам или возвращать часть потраченных средств для последующих покупок.

Третьим важным принципом Матвеева называет планирование крупных покупок. Заблаговременное планирование помогает избежать необдуманных расходов и способствует поддержанию финансовой стабильности.