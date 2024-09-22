В Красноярском крае ещё один ребёнок скончался после отравления полуфабрикатами. По информации пресс-службы регионального управления Следственного комитета, погибший входил в состав многодетной семьи, пострадавшей после употребления курицы и пельменей, купленных в местном магазине. Его возраст уточняется.

Ранее в Назаровском районе отравление уже унесло жизни 6-летней девочки и 13-летнего мальчика. Остальные члены семьи, в том числе двое детей и их родители, были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту производства и продажи небезопасных товаров, что привело к гибели людей. В рамках расследования изъята вся партия полуфабрикатов и курицы из магазина, где совершалась покупка. Ожидается допрос руководителя торговой точки для выяснения всех обстоятельств случившегося.