На дебатах между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, прошедших 10 сентября, разгорелся скандал после заявления вице-президента США о том, что на сегодняшний день ни один американский солдат не участвует в боевых действиях. Это заявление вызвало бурю негодования у семей военных, которые несут службу в горячих точках по всему миру.

Как сообщают американские СМИ, около 50 тысяч американских военнослужащих продолжают выполнять свои обязанности в опасных условиях в различных регионах, включая Ближний Восток и Африку. Хотя администрация Байдена активно сокращала участие США в мировых конфликтах, многие миссии остались незавершенными, и американцы продолжают подвергаться опасности.

Семьи солдат, находящихся за границей, выражают недовольство и считают слова Харрис оскорбительными. Жена одного из военнослужащих рассказала журналистам, что её муж каждый день сталкивается с угрозой для жизни, находясь в Сирии. Она отметила, что такие заявления со стороны высших политиков принижают жертвы, которые приносят их близкие.

Кроме того, отец одного из солдат, который был серьёзно ранен в Ираке, также выразил возмущение. Его сын, служивший в элитной дивизии, пострадал во время атаки беспилотника на авиабазу, что привело к инвалидности. По его словам, заявления Харрис показывают непонимание и пренебрежение к реальной опасности, с которой сталкиваются американские солдаты.

Несмотря на резонанс и критику, предвыборный штаб Харрис попытался смягчить ситуацию, заявив, что США находятся в более мирной обстановке, чем в предыдущие годы. Однако многие военные эксперты и члены семей военнослужащих считают, что такое заявление не соответствует реальной картине, и служащие в горячих точках продолжают ежедневно подвергаться риску.

Этот инцидент вызвал оживленные дискуссии в американских СМИ и социальных сетях, где многие комментаторы выразили поддержку военным и раскритиковали политиков за их слова.