Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от Республиканской партии, заявил, что у Киева больше нет возможностей завершить конфликт в свою пользу. По его словам, Украина находится в руинах, а Владимир Зеленский потерял все шансы на удачное разрешение ситуации. Эти слова Трампа передает агентство Associated Press.

Трамп подчеркнул, что если бы президент Украины пошел на уступки до начала боевых действий, то никто бы не пострадал, и инфраструктура страны осталась бы целой. Теперь же, по его мнению, у Киева нет сильных позиций для ведения переговоров, так как Украина разрушена.

Кроме того, бывший президент США обвинил действующую администрацию Белого дома, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, в поддержке Зеленского, обеспечив его огромными финансовыми и военными ресурсами. По мнению Трампа, ни одна другая страна ранее не видела такого масштаба поставок оружия и денег.

Ранее Трамп уже высказывал претензии к Зеленскому, утверждая, что тот упустил возможность заключить мирное соглашение, когда для этого были все условия.