Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, планирует посетить города Спрингфилд (Огайо) и Орора (Колорадо) в ближайшие недели. Эти поездки он анонсировал после своих резонансных заявлений о гаитянских мигрантах, которых обвинил в поедании домашних животных. Об этом сообщает Bloomberg.

На митинге в Юниондейле Трамп заявил, что намерен посетить эти населенные пункты, подчеркнув, что считает ситуацию с мигрантами серьезной угрозой для здоровья и безопасности американцев. Он также отметил, что миграция “переполнила” города и может нести опасность для жителей.

Ранее, 14 сентября, Трамп сделал заявление о намерении депортировать большое количество гаитянских иммигрантов из Спрингфилда в Огайо, утверждая, что они якобы поедают домашних животных. Reuters сообщает, что большинство из примерно 15 тысяч гаитян, проживающих в этом городе, находятся там на законных основаниях.