Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Северной Каролине выразил мнение, что восстановление Украины после конфликта займет слишком много времени и потребует огромных финансовых вложений. По его словам, даже если все государства объединятся, денег на восстановление страны все равно не хватит.

Он подчеркнул, что Украина уже «больше не существует» после трех лет вооруженного противостояния, а лучшее решение, по его мнению, было бы заключить мирное соглашение с Россией ещедо начала конфликта. Это, уверен кандидат в президенты США, позволило бы сохранить множество жизней и инфраструктуру страны.

Трамп также раскритиковал президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за их подход к конфликту, заявив, что их поддержка Украины только усугубила ситуацию. Он считает, что власти США должны были настоять на уступках со стороны Украины, чтобы избежать длительных военных действий. Политик упрекнул Байдена и Харрис в том, что они снабжали Киев деньгами и вооружением, вместо того чтобы способствовать мирным переговорам.

Кроме того, Трамп снова упомянул президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «лучшим продавцом в истории», и выразил недовольство тем, что украинский лидер позволил себе критические высказывания в его адрес. Зеленский ранее сомневался в способности Трампа остановить конфликт, несмотря на его утверждения о готовности решить вопрос за короткий срок.

Российские власти также скептически оценивают заявления Трампа о том, что он способен быстро завершить конфликт, отмечая, что никакие действия не могут быть осуществлены за столь короткий срок. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «волшебной палочки» для решения такого сложного вопроса не существует.