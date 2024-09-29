Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на этот пост на приближающихся выборах, сделал резкое заявление в адрес своей политической оппонентки Камалы Харрис. Во время своего выступления в Висконсине, трансляция которого была доступна на YouTube-канале The Times, экс-глава государства раздал диагнозы, заявив, что “Джо Байден стал умственно отсталым, а Харрис является таковой с рождения”.

Трамп подверг жёсткой критике иммиграционную политику демократов, заявив, что поддерживать такие подходы могут только люди с психическими отклонениями. Эти заявления продолжают линию жестких нападок на Байдена и его администрацию, которые Трамп ведёт на фоне своей избирательной кампании.

Ранее бывший советник Байдена Иезекииль Эмануэль высказал своё мнение о состоянии здоровья президента. Он отметил, что основная проблема действуюшего главы государства заключается не столько в его возрасте, сколько в неспособности выполнять должностные обязанности. Когнитивные нарушения Байдена привлекли внимание не только журналистов и дипломатов, но и его соратников по партии, что вызывает дополнительные вопросы о его возможностях оставаться у руля страны.