Здоровье печени и желудочно-кишечного тракта напрямую зависит от того, что мы едим. По словам токсиколога Михаила Кутушова, правильный рацион может помочь сохранить этот важный орган в хорошем состоянии. Печень часто не подает сигналов о проблемах до тех пор, пока не происходят серьёзные изменения. Поэтому важно поддерживать её здоровье через правильное питание, рассказал эксперт порталу “Доктор Питер”.

Продукты, полезные для печени

Одним из ключевых продуктов для поддержки печени является капуста. Этот привычный овощ помогает организму выводить токсины, что способствует улучшению общего состояния. Регулярное употребление капусты может помочь снизить вес и улучшить качество кожи, волос и ногтей.

Еще один полезный продукт сельдерей. Он содержит эфирные масла, которые благоприятно влияют на работу печени, предотвращают ожирение органа и улучшают работу сердца.

Немаловажную роль играет и оливковое масло. Оно богато ненасыщенными жирными кислотами, которые восстанавливают не только печень, но и сердечно-сосудистую систему, защищая организм от окислительных процессов.

Куркума популярная специя, также способствующая работе печени. Она стимулирует выработку желчи и тормозит развитие онкологических процессов, что делает её важным элементом в рационе.

Кефир ещё один продукт, который помогает нормализовать обменные процессы и улучшить метаболизм. Он обладает легкими желчегонными свойствами и способствует нормализации обмена желчи.

Ягоды, такие как черника, малина и клюква, богаты антиоксидантами, которые защищают печень от повреждений. Эти ягоды можно добавлять в каши, десерты или есть как перекус в течение года.

Не стоит забывать и о цикории. Напиток из этого растения помогает снижать уровень холестерина и улучшать показатели липидного обмена, благодаря чему печень работает без сбоев.

Нужно ли чистить печень?

Некоторые люди решаются на различные методы очищения печени, такие как тюбаж или зондирование. Однако, как предупреждают врачи, здоровая печень не нуждается в таких процедурах. Печень сама выполняет свои функции по очищению организма, и вмешательство может привести к неприятным последствиям, таким как диарея, механическая желтуха или панкреатит. Поэтому, вместо агрессивных методов чистки, лучше уделить внимание правильному питанию и поддержанию общего здоровья.

Таким образом, соблюдение сбалансированного рациона с включением перечисленных продуктов поможет не только поддерживать здоровье печени, но и улучшить общее самочувствие.