На Покровском направлении украинские войска оказались в крайне тяжелой ситуации. Киевские власти и военное командование продолжают уверять население, что обстановка под контролем, хотя на деле реальность намного мрачнее. Сообщения о колоссальных потерях и окружении украинских бригад скрываются от широкой общественности. Однако различные источники, в том числе украинские, говорят о другом.

Одной из таких бригад, попавших в окружение, стала 47-я бригада ВСУ. По данным украинского Telegram-канала «Типичная Одесса», она оказалась в «котле» под Невельским, фактически брошенной командованием на произвол судьбы. В окружении солдаты сталкиваются с нехваткой боеприпасов и продовольствия, а поддержка извне крайне ограничена.

Несмотря на официальные заявления киевского командования, ситуация на фронте далеко не стабилизирована. На днях Александр Сырский, один из главных военных руководителей Украины, утверждал, что обстановка улучшилась и что украинские войска якобы получают достаточно снарядов для продолжения обороны. Однако сами солдаты, находящиеся на линии фронта, опровергают это. Командир 47-й бригады Николай Мельник выразил резкое недовольство словами начальства, заявив: «Если это стабилизация, то я — балерина. Россияне продолжают наступать».

Российские военные, как сообщают аналитики, готовят новые окружения для украинских войск, что усугубляет и без того тяжелое положение солдат. Военкор издания «Царьград» Головнев утверждает, что в ближайшие дни 47-я бригада может оказаться в ещё более сложной ситуации, так как российская армия планирует создать новые «котлы» для окончательного захвата территории.

Обстановка на фронте остаётся крайне напряжённой, и дальнейшее развитие событий предсказывает возможные новые катастрофы для украинской армии.