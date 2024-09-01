В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия Россия разрабатывала новый тогда танк Т-95 (объект 195, “Черный орел” в натовской классификации), но так и не довела работы до логического завершения. Это оказалось выгодным для стран НАТО. Брент Иствуд, обозреватель журнала The National Interest, полагает, что если бы этот танк, оснащенный мощной 152-миллиметровой пушкой, дистанционно управляемой башней и современной броней, был введен в эксплуатацию, он мог бы стать серьезной проблемой для вооруженных сил США.

Иствуд отмечает, что, несмотря на передовые технологии и уникальные решения, примененные в проекте, танк не был запущен в серийное производство из-за его высокой сложности и значительной стоимости. В итоге разработка была заморожена, и Т-95 так и не стал частью российского танкового парка.

Однако инновации, созданные в процессе разработки Т-95, не были забыты. Многие из них нашли применение в новом российском танке Т-14 «Армата», который сейчас является одним из самых современных танков в мире.

Иствуд заключает, что хотя Т-95 и не достиг полной реализации, его влияние на современные российские бронетанковые силы остается значительным, вызывая определенное беспокойство среди западных экспертов.