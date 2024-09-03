Будущее Джеймса Бонда остается туманным, несмотря на то, что прошло уже три года с момента выхода последнего фильма франшизы. В настоящее время отсутствуют не только сценарий и режиссер, но и актер, который мог бы заменить Дэниела Крейга.

Даже если в ближайшее время будет объявлено о новом творческом коллективе, на создание фильма потребуется еще как минимум два года. Эксперты высказывают различные предположения о причинах задержки. Одни считают, что это связано с необходимостью перезагрузки сериала после смерти главного героя, другие указывают на финансовые аспекты.

По словам юриста в сфере развлечений, текущий перерыв вызван изменением бизнес-модели. Приобретение студии MGM корпорацией Amazon в 2021 году предоставило создателям бондианы новые возможности для планирования и финансирования будущих фильмов.

Теперь, освободившись от финансовых ограничений, продюсеры могут работать над несколькими фильмами одновременно, что, вероятно, повлияет на сроки выхода следующей части бондианы.

Таким образом, поклонникам агента 007 придется запастись терпением, ожидая новостей о будущем их любимого героя.