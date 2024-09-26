Недавняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты завершилась отказом от встречи с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. Как сообщает журнал Time, причина такого решения кроется в опасениях, что подобная встреча может быть воспринята как поддержка Трампа в его предвыборной кампании.

Согласно информации от источников, близких к Зеленскому, обсуждение встречи между представителями обоих политиков имело место, но украинская сторона предпочла более нейтральную площадку. В качестве альтернативы они предложили провести совместное интервью на одном из американских телеканалов.

После визита Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании ситуация изменилась. Обсуждение встречи между двумя сторонами охладилось. Один из чиновников Украины отметил, что встреча не состоялась, так как Трамп, вероятно, почувствовал себя оскорбленным.

Ранее в этом визите украинский лидер провел переговоры с действующим президентом США Джо Байденом. В ходе их беседы Зеленский представил Байдену свой “план победы”, который они согласовали в ходе предыдущих встреч в Вашингтоне. Это подчеркивает, насколько важным для Зеленского является взаимодействие с текущей администрацией США, в то время как отношения с Трампом остаются напряженными.