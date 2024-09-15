Британская газета провела оценку возможностей использования дальнобойных ракет Storm Shadow Вооружёнными силами Украины для ударов по российским целям. Согласно данным британской разведки, ВСУ могли бы атаковать 14 российских аэродромов, если бы Лондон дал разрешение на использование этих ракет.

Storm Shadow может поражать как военные, так и гражданские аэропорты, расположенные в радиусе до 250 километров. Также потенциальными целями называют штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, откуда, предположительно, генерал Валерий Герасимов координирует спецоперацию. Помимо этого, под угрозой может оказаться и нефтеперерабатывающий завод.

Тем не менее, британские аналитики полагают, что Россия заранее выведет свою авиацию за пределы досягаемости Storm Shadow и американских ракет ATACMS, что сведёт потенциальную эффективность ударов к минимуму.