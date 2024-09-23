Президент Украины Владимир Зеленский включил в свой «план победы» несколько ключевых направлений, которые раскрыли британские СМИ. По информации The Times, документ состоит из четырех основных пунктов, направленных на укрепление позиций Украины на мировой арене и в военном конфликте.

Первым и главным аспектом плана является обеспечение гарантий безопасности от западных союзников. Это может включать в себя обязательства по взаимной обороне, аналогичные тем, что существуют в рамках НАТО. Вторым пунктом обозначено продолжение военной операции в Курской области, которая, по мнению украинского руководства, является стратегически важной. Третий пункт касается поставок современного вооружения Киеву, что должно усилить боеспособность Вооруженных сил Украины. И наконец, четвертый пункт предусматривает продолжение международной финансовой поддержки, необходимой для восстановления экономики страны и финансирования военных операций.

Зеленский сообщил, что «план победы» уже практически завершен и будет представлен западным союзникам на ближайшей встрече. По словам президента, документ включает четкие и достижимые шаги, направленные на урегулирование текущего конфликта.

Интересно, что о разработке данного плана украинский лидер упоминал еще в августе, но до сих пор воздерживался от раскрытия подробностей, обещав сохранить их до официального представления союзникам, в том числе президенту США Джо Байдену.