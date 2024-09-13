В начале 2024 года 26-летняя Алекс МакГилливрей решила заняться йогой, чтобы избавиться от постоянной боли в пояснице и бедрах. Однако, несмотря на все усилия, занятия спортом не принесли облегчения. Озадаченная отсутствием результата, Алекс решила обратиться к врачам, что в итоге привело к неожиданному и серьезному диагнозу. Как сообщает издание The Sun, у девушки обнаружили редкую форму рака и две большие опухоли.

В течение шести месяцев Алекс старалась лечить свои боли самостоятельно, полагая, что йога поможет справиться с дискомфортом. Но когда боль только усилилась, появились дополнительные симптомы: постоянные запоры и вздутие живота. Она решила обратиться за медицинской помощью. Изначально терапевт предположила, что у нее может быть аппендицит, и направила ее в больницу для более детального обследования.

Обследования показали, что у Алекс развился рак, и в обоих яичниках были обнаружены большие опухоли — размером 12 и 13 сантиметров. Удивительно, но тип рака, диагностированный у девушки, крайне редко встречается у женщин. Он чаще наблюдается у мужчин с раком яичек и обычно проявляется у людей до 30 лет. Алекс поделилась, что это открытие стало для нее настоящим шоком.

Сейчас девушка проходит курс химиотерапии и активно делится своей историей, чтобы предостеречь других. Она настоятельно рекомендует не игнорировать любые необычные симптомы и сразу обращаться за профессиональной медицинской помощью, чтобы не упустить важное время для диагностики и лечения.