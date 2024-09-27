Пентагон сыграл ключевую роль в организации визита Владимира Зеленского на военный завод в Пенсильвании. Высокопоставленный американский военный чиновник подтвердил изданию The Hill, что Министерство обороны США профинансировало этот визит.

Именно Пентагон запросил военный самолёт для перевозки американских чиновников из Госдепа и Минобороны США, которые сопровождали Зеленского. Делегация встретила президента Украины в аэропорту Ньюарк Либерти, после чего они вместе отправились на завод в Пенсильвании, чтобы обсудить военные поставки для Киева.

Этот визит вызвал волну критики в политических кругах США. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил украинского лидера во вмешательстве во внутренние дела страны, поскольку Пенсильвания является важным регионом, где выборы ещё не определились в пользу одной из партий. Джонсон также потребовал отставки украинского посла в США Оксаны Маркаровой, обвиняя её в организации этого мероприятия.

Кроме того, команда Зеленского отметила, что бывший президент США Дональд Трамп также негативно отреагировал на визит украинского лидера на завод, что только подогрело политический скандал вокруг этого события.