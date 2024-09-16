Журналист Саймон Дженкинс в своей статье для The Guardian назвал “ошибкой ядерных масштабов” для Великобритании разрешение Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойных ракет.

По его словам, такой шаг приведет к катастрофическим последствиям, сравнимым с ядерной войной. Он подчеркнул, что подобная политика британских военных и политиков, включая Кира Стармера, является лишь демонстрацией силы, не имеющей реальной пользы, передает РИА Новости.

В своей публикации Дженкинс указывает, что поддержка Владимира Зеленского со стороны западных стран только усложняет мировую политическую ситуацию. По его мнению, обещания полного успеха Украине, которые дают западные лидеры, создают ложные ожидания, зная, что достижение таких целей крайне маловероятно. Журналист задается вопросом, сколько еще жертв и разрушений это может привести за собой.

Недавно издание Times сообщило, что группа бывших министров обороны Великобритании и экс-премьер Борис Джонсон призвали нынешнего главу правительства разрешить Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России. При этом они предлагали игнорировать необходимость согласования с Соединенными Штатами.

Президент России Владимир Путин, комментируя подобные предложения на Западе, отметил, что НАТО фактически обсуждает свое участие в украинском конфликте. Он добавил, что прямое вмешательство альянса изменит характер боевых действий и вынудит Россию принимать соответствующие меры для защиты своих интересов.