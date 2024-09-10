Прошло более четырех лет с момента начала пандемии коронавируса, и сегодня новости о новых штаммах и росте заболеваемости уже не вызывают прежней тревоги. Вирус стал частью нашей жизни, превратившись в сезонную инфекцию, которую люди переносят легче, а врачи реже назначают тяжелые процедуры, такие как компьютерная томография легких или прием антикоагулянтов. Однако заболеваемость остается, и с 27 августа по 3 сентября 2024 года в России был зафиксирован 20-процентный рост числа случаев COVID-19. Полина Шубина, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала о новых штаммах и особенностях их проявлений.

Несмотря на то что пандемия закончилась, коронавирус по-прежнему фиксируется по всему миру. В 2024 году появились новые штаммы вируса, такие как EG.5, известный как «эрис», и BA.2.86, или «пирола». Летом также был зафиксирован новый вариант омикрона под названием JN.1, или «FliRT». По словам экспертов, каждый новый штамм отличается большей заразностью, однако болезнь протекает легче, без серьезных осложнений.

Сегодня COVID-19 утратил свои прежние характерные симптомы. Например, потеря обоняния и сильная слабость уже не являются основными признаками болезни, как это было в начале пандемии. Симптомы у пациентов сейчас включают заложенность носа, першение в горле, сухой кашель и умеренную лихорадку, редко выше 38,5°C. Также могут возникать головные боли, слабость и расстройства пищеварения, но распознать коронавирус только по жалобам стало сложнее — он все больше напоминает обычное ОРВИ.

В случае легкого течения инфекции лечение COVID-19 практически не отличается от методов, применяемых при обычных сезонных вирусных заболеваниях. Если результат ПЦР-теста подтвердил диагноз, не стоит спешить с самостоятельным лечением, например, с приемом антикоагулянтов или антибиотиков. Эти препараты должны назначаться только врачом и использоваться при наличии четких показаний, таких как тяжелое течение болезни или серьезные осложнения. В случае легкой формы коронавируса такие препараты чаще всего не требуются.

Доктор Шубина также отметила, что за два года пандемии иммунитет людей значительно адаптировался к вирусу. Хотя вирус постоянно мутирует и появляются новые штаммы, они не вызывают такого тяжелого течения болезни, как раньше. При этом уровень смертности продолжает снижаться, хотя группы риска остаются теми же: пожилые люди и пациенты с серьезными хроническими заболеваниями, такими как онкология или сердечно-сосудистые заболевания. Для таких людей ревакцинация остается важной мерой защиты от коронавируса.