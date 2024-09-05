Зарубежные ученые недавно представили концепцию, которая предполагает возможность возвращения к жизни после смерти. Эту теорию выдвинул профессор Пини Парния, специалист по реаниматологии из США. Его заявление вызвало живой интерес в медицинском сообществе, и эксперты по всему миру начали обсуждать, насколько реальны такие перспективы.

Российские медики также высказались по этому поводу. В частности, врач-терапевт Андрей Кондрахин проанализировал идею возрождения мертвых. Он отметил, что медицина различает два состояния смерти: клиническую, при которой существует шанс вернуть человека к жизни, и биологическую, когда восстановление организма уже невозможно.

Кондрахин объяснил, что при клинической смерти главная задача врачей заключается в том, чтобы восстановить функции мозга. В случае биологической смерти это практически нереально. Даже если удается восстановить сердцебиение или дыхание, мозг зачастую уже не способен вернуться к нормальной работе.

Он также подверг сомнению утверждения профессора Парнии о том, что мозг свиней можно оживить спустя 14 часов после смерти. По мнению Кондрахина, это сложно применить к людям, так как их центральная нервная система гораздо сложнее. Даже в случае успешного восстановления других функций организма, вернуть мозг к прежнему состоянию бывает крайне трудно, а иногда и вовсе невозможно.

Врач подчеркнул, что вернуть человеку полноценные функции мозга после длительной остановки сердца или легких — это огромная задача, с которой современные медицинские технологии пока не справляются. Большинство пациентов с зафиксированной смертью мозга остаются в состоянии, из которого уже невозможно выйти, несмотря на все усилия врачей.