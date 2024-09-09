Многие серьёзные заболевания, такие как онкология, атеросклероз и болезни печени, развиваются бессимптомно на ранних стадиях, что затрудняет их своевременное выявление. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москва 24». Он подчеркнул, что эти опасные состояния часто остаются незамеченными до тех пор, пока не достигнут серьёзных стадий.

Онкология: тихий враг

Рак на начальных этапах зачастую не проявляет себя явными симптомами. Например, такие виды онкологии, как рак поджелудочной железы или толстой кишки, могут длительное время “молчать”. Как отметил Хухрев, пациенты могут не чувствовать изменений в организме до того момента, пока болезнь не достигнет более сложной стадии, когда лечение становится значительно труднее. Единственный способ обнаружить рак на ранней стадии — это регулярные медицинские обследования и анализы, которые могут выявить даже скрытые проблемы.

Болезни печени: безболезненная угроза

Заболевания печени также трудно диагностировать на ранних стадиях. Особенность этого органа заключается в том, что он не имеет болевых рецепторов, и потому болезнь может долгое время развиваться без явных симптомов. Повреждение печени становится заметным, когда проблема уже находится на запущенной стадии, что делает лечение более сложным. Важно проходить регулярные анализы и медицинские осмотры, чтобы выявить потенциальные проблемы до появления серьёзных последствий.

Атеросклероз: незаметный противник

Атеросклероз — это ещё одно заболевание, которое может длительное время развиваться бессимптомно. Повышение уровня холестерина, приводящее к образованию бляшек в сосудах, не сопровождается никакими видимыми изменениями в самочувствии. Только тогда, когда сосуды уже серьёзно поражены, могут появляться симптомы, такие как боль или одышка. Регулярные анализы крови и диагностика состояния сосудов помогут обнаружить проблему на ранней стадии.

Гипертония: болезнь без признаков

Ещё одной “тихой” проблемой является гипертония. Алексей Хухрев отметил, что некоторые пациенты могут ощущать скачки давления даже при незначительных изменениях, тогда как другие могут ничего не чувствовать, даже когда давление поднимается до опасного уровня — вплоть до 200 единиц. Это делает гипертонию особенно коварной болезнью, которая может нанести серьёзный удар по здоровью, если её не контролировать вовремя.

Сердечно-сосудистые заболевания: предупреждающие знаки

По словам кандидата медицинских наук Александра Покатилова, проблемы с сердцем также часто остаются незамеченными до тех пор, пока не возникает серьёзная угроза. Например, инфаркт или инсульт никогда не случаются просто так — эти состояния развиваются постепенно, но их ранние признаки могут быть очень слабыми. Одышка или боль в груди — это те сигналы, которые могут указывать на начало серьёзных проблем, но часто они игнорируются или списываются на усталость или стресс.

Регулярные обследования — залог здоровья

Врач-терапевт Алексей Хухрев настоятельно рекомендует не пренебрегать ежегодными медицинскими осмотрами и специализированными обследованиями. Только таким образом можно своевременно выявить скрытые проблемы, которые на первый взгляд могут не вызывать беспокойства. Раннее обнаружение заболеваний существенно увеличивает шансы на успешное лечение и предотвращение серьёзных последствий для организма.

Не стоит полагаться только на отсутствие явных симптомов. Многие болезни на ранних стадиях могут протекать бессимптомно, но именно регулярные анализы и диагностика могут спасти жизнь, обнаружив проблему вовремя.