CNN сообщило о серьёзных проблемах в Вооружённых силах Украины, связанных с игнорированием приказов командиров и дезертирством. Телеканал отметил, что ситуация вблизи Покровска особенно критическая. Украинские войска всё чаще задаются вопросом, зачем их направляют в районы, такие как Курская область, когда на восточной линии фронта продолжается хаос и неразбериха.

Солдаты, попав на передовую, стремятся избежать возвращения туда уже после первого боя. Выжившие либо покидают свои позиции, либо отказываются участвовать в новых сражениях, или же ищут любые способы покинуть армию.

Эти настроения привели к тому, что украинские прокуроры возбудили около 19 тысяч уголовных дел только за первые четыре месяца боевых действий. Все эти дела касаются военнослужащих, которые пытались сбежать с фронта или оставили свои позиции вопреки приказам командования.

Эти проблемы, по словам авторов публикации, обостряют и без того сложную ситуацию на фронте и ставят под угрозу боеспособность украинских войск в ключевых регионах.