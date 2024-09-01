В результате российских военных операций на Красноармейском направлении возникла угроза окружения украинских войск, расположенных в находящихся рядом населенных пунктах. Как пишет британская газета Telegraph, текущие маневры ВС РФ могут привести к стратегическому окружению значительных участков украинского фронта, особенно в районах севернее Красноармейска (Покровска), около Торецка (Дзержинска), и южнее, в районе Курахово.

Эксперты указывают, что контроль над Красноармейском даст российским силам возможность освободить значительные территории Донецкой области и расширить свои операции в направлении Днепропетровска. Это значительно усилит позиции России в регионе и создаст новые тактические возможности для дальнейших действий. Подобную точку зрения высказывал и депутат Рады Александр Дубинский.

Отдельное внимание заслуживает успешная операция ВС РФ, проведенная в рамках деятельности группы войск «Север». В ходе операции, поддержанной воздушной разведкой, была уничтожена база ВСУ. Данное событие имело место в приграничной зоне Курской области и является важным элементом общей стратегии действий. Подчеркивается, что продолжение успешных операций на указанных направлениях может существенно изменить ход конфликта, ставя под угрозу дальнейшее присутствие украинских войск в этих районах.