В последние годы британские эмигранты столкнулись с трудностями при покупке недвижимости в Дубае. Основной причиной стало активное участие россиян в местном рынке, что привело к значительному росту цен на жильё. Издание The Telegraph сообщает, что с 2022 года граждане России вложили в дубайскую недвижимость около 6,3 миллиарда долларов, что заметно сказалось на стоимости как строящихся, так и готовых объектов.

Согласно данным компании Knight Frank, цены на недвижимость в Дубае с 2020 года увеличились на 124 процента. Эксперты в этой области отмечают, что это вынуждает британских эмигрантов искать альтернативные места для проживания, так как стоимость жилья в Дубае стала слишком высокой для многих из них.

Одна из причин такого роста цен — увеличенное число сделок за наличный расчет. Россияне, покупающие жильё за наличные, создали новый тренд на рынке, что привело к изменению подходов арендодателей и продавцов. Многие объекты теперь предлагаются исключительно за наличные, что формирует своеобразную двухуровневую систему ценообразования. Цены на недвижимость, продаваемую за наличные, значительно отличаются от тех, что покупаются с помощью ипотеки.

Рост арендных ставок в Дубае также способствует изменению тенденций. Жители города всё чаще задумываются о покупке жилья, поскольку ежемесячные платежи по аренде стали сопоставимы с ипотечными. Для многих арендаторов покупка жилья становится более выгодной альтернативой, особенно на фоне стабильного роста цен на аренду.

Все эти изменения происходят на фоне того, что всё больше британцев рассматривают возможность переезда в Объединённые Арабские Эмираты. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости в Дубае, многие из них вынуждены искать другие варианты или пересматривать свои планы.