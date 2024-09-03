Если телефон попал в воду, это может привести к серьезным проблемам, включая повреждение внутренних компонентов, отказ дисплея или затруднения с зарядкой. Техэксперт Илья Казаков поделился рекомендациями, как минимизировать ущерб в такой ситуации.

Первое, что необходимо сделать, — это немедленно вытащить телефон из воды и тщательно просушить его с помощью чистой ткани или салфетки. Казаков настоятельно советует сразу же выключить устройство, чтобы предотвратить возможные короткие замыкания.

Следующим шагом рекомендуется снять все дополнительные элементы с телефона, включая чехлы, карты памяти, SIM-карты и, если это возможно, аккумулятор. Затем аккуратно протрите все поверхности сухой салфеткой, уделяя особое внимание отсеку для аккумулятора, экрану и разъемам.

После этого Казаков предлагает аккуратно встряхнуть устройство, чтобы удалить остатки воды из разъемов для зарядки, наушников и динамиков.

Существует несколько методов для удаления влаги, оставшейся внутри устройства. Один из самых популярных — это поместить телефон в емкость с сырым рисом. Однако эксперт считает более эффективным использовать герметичный контейнер с пакетиками силикагеля, которые более эффективно впитывают влагу.

Отдельно отметим, что эксперты сервисных центров настоятельно не рекомендуют применять такие методы, однако их эффективность все же не отрицается. Но и не подтверждается.

Наконец, Казаков советует не включать телефон в течение суток, чтобы он полностью высох. Важно также воздержаться от зарядки устройства хотя бы в течение пяти часов, чтобы избежать дополнительных проблем.

Эти рекомендации помогут минимизировать риск серьезных повреждений, если ваш телефон случайно оказался в воде.