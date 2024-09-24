В преддверии новогодних праздников все чаще звучит интригующее словосочетание “Тайный Санта”. Эта увлекательная игра, где каждый участник становится волшебником для кого-то другого, завоевала сердца людей по всему миру. Особенно она популярна в больших коллективах, где не все хорошо знакомы друг с другом.

Каждый участник игры – это и тот самый “Санта Тайный“, и получатель подарка. В результате жеребьевки он узнает имя человека, которому будет дарить презент. При этом интрига сохраняется до конца, что и вносит в игру атмосферу волшебства, праздника и загадки.

Как появился “Тайный Санта”

История происхождения “Тайного Санты” окутана тайной. Идея анонимных подарков встречается в разных культурах, но название “Тайный Санта” связывают с американским филантропом Ларри Дином Стюартом. Он прославился тем, что ежегодно раздавал крупные суммы денег нуждающимся, сохраняя свою анонимность.

Популярность “Тайного Санты” настолько велика, что в некоторых странах, например, в Грузии, эту игру проводили даже на государственном уровне. Это говорит о том, что традиция дарить радость и сюрпризы близка людям по всему миру.

Преимущества игры

Внедрение “Тайного Санты” в рабочем коллективе несет с собой несколько неоспоримых преимуществ. И первое из них – это возможность познакомиться поближе с коллегами, узнать больше об интересах и вкусовых предпочтениях. Ведь сплошь и рядом случается такое, что люди годами работают вместе, но знают максимум имя своего напарника.

Кроме того, есть и другие преимущества:

возможность сплотить коллектив;

создание праздничной атмосферы, той самой, которую называют “ожидание чуда”. Кроме того, подбор подарков для других людей оказывается весьма приятным и увлекательным занятием, поднимающим настроение.

Простая организация игры

Организовать игру “Тайный Санта” сегодня совсем несложно. Достаточно воспользоваться специализированным сервисом, который все сделает сам. От организатора потребуется лишь количество участников, а от самих потенциальных игроков – информация о том, какие подарки они точно не хотели бы получить. В зависимости от правил, можно также указывать вполне конкретные вещи или делать на них намеки.

При наличии всей необходимой информации сервис проводит жеребьевку, определяя, кто и кому дарит подарки. При этом имена дарителей, согласно традициям и правилам, остаются в тайне.

Кроме того, сервис дает возможность вносить разнообразие в игру, задействовать ее вариации с угадыванием дарителя и подсказками, с заранее выбранной тематикой, которой должны соответствовать все презенты, с поиском, организованным в виде квеста.