Украинские войска, находящиеся в Угледаре, оказались в состоянии оперативного окружения, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По их информации, российская армия взяла под контроль ключевые позиции вокруг города, включая стратегические высоты, и перекрыла пути снабжения.

Отмечается, что Угледар находится под полным контролем огня российской армии, что делает оборону города практически невозможной. Источник агентства пояснил, что украинская группировка, находящаяся в этом районе, фактически окружена.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский предполагал, что Угледар может быть оперативно окружён, и в случае этого события дальнейшая оборона города теряет смысл, поскольку за ним расположена отрытая степь.