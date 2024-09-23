Украинские беспилотники, сбитые в Курской области, находят новое применение в российской армии. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Тула, сообщает ТАСС.

Тула отметил, что украинские дроны либо разбирают на запчасти для ремонта российских аппаратов, либо перепрошивают и используют уже против украинских войск. Один из примеров — беспилотник модели Mavic, принадлежавший украинской армии, у которого села батарея, и он плавно приземлился на российскую территорию. «Мы забрали его целым. Часто дроны к нам попадают уже поврежденными после падения с высоты, но этот был в хорошем состоянии», — пояснил военнослужащий.

Интересно, что на дроне обнаружили клеймо фонда бывшего украинского президента Петра Порошенко, который оказывает поддержку украинской армии. «Теперь помощь фонда Порошенко оказалась полезной и для нас», — добавил Тула.

Еще один российский военный с позывным Янтарный сообщил, что против украинских войск применяют не только их дроны, но и захваченную технику, в том числе радиоэлектронные системы. В ходе одной из операций российским военным удалось захватить вражеский купольный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Янтарный подчеркнул, что российские РЭБ обладают хорошей эффективностью, позволяя отключать дроны на расстоянии до километра, отметив, что некоторые из этих систем создаются самостоятельно.