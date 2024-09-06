В ночь на 3 сентября в Запорожье прогремел мощный взрыв в отеле «Гранд Палас». Там в этот момент находились иностранные наемники ВСУ. По данным, опубликованным ТАСС, в результате этого удара было уничтожено более 50 наемников. Источники из военных кругов подтверждают информацию о поражении временной базы иностранных бойцов.

Согласно предварительным данным, координаты отеля российским силам могли передать местные группы сопротивления. Эта версия пока не получила официального подтверждения, но многие эксперты считают её весьма вероятной. Такие действия со стороны местного населения в регионах, где проходят активные боевые действия, нередко играют ключевую роль в успехе таких операций.

С начала конфликта на территории Украины в состав ВСУ влилось значительное число иностранных бойцов, которые активно участвуют в боевых действиях против российских войск. Несмотря на регулярные опровержения со стороны украинских властей, факт участия наемников давно не является секретом. Многие из них приезжают из разных стран, чтобы поддержать Украину в её противостоянии. Информация о таких случаях продолжает просачиваться в публичные источники, привлекая внимание международного сообщества.