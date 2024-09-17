Судебные документы подтверждают, что певица Земфира (Земфира Рамазанова), признанная в России иностранным агентом, в разное время получала финансовые средства от зарубежных источников. Согласно информации ТАСС, средства поступали от трех различных организаций.

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что с октября 2021 года по февраль 2022 года Земфира получала средства от британской компании Orchard Enterprises NY Inc. В марте 2022 года ей также был переведен платеж от немецкой кредитной организации. Дополнительно, с ноября 2021 года по май 2022 года певица получала финансирование от ирландской кредитной организации.

Земфира была внесена в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Позже это решение было подтверждено Замоскворецким районным судом Москвы, а Мосгорсуд отклонил апелляцию, окончательно закрепив ее статус иноагента. Певица пыталась оспорить это решение в Верховном суде, но безуспешно.