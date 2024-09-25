В ходе штурма села Борки в Суджанском районе Курской области один из украинских солдат принял решение сдаться в плен российским военным после того, как провёл сутки в подвале с телом своего погибшего товарища. Об этом случае рассказал боец интернациональной бригады «Пятнашка» из Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам, передаёт ТАСС.

Сражение за населённый пункт длилось два дня, и 16 сентября Борки были освобождены российскими силами. Во время боёв военнослужащие «Пятнашки» предлагали украинским солдатам сдаться, чтобы сохранить себе жизнь. Один из них, выдержав сутки в тяжёлых условиях, наконец принял это решение. Позже он признался, что провёл всё это время в подвале рядом с телом погибшего сослуживца.

Этот случай подчёркивает тяжёлые условия, в которых оказываются многие солдаты на передовой, и демонстрирует, как страх за собственную жизнь может заставить бойцов принимать непростые решения.