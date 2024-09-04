В результате российского ракетного удара по учебно-тренировочному центру в Полтаве погибло и было ранено более 300 украинских военных, включая иностранных инструкторов. Об этом сообщил источник в военной сфере Украины, передает ТАСС.

Удар был нанесен с использованием ракетного комплекса «Искандер-М». Ракеты разрушили перекрытия трех этажей здания и повредили крышу учебного центра. Также было подтверждено, что среди погибших были иностранные специалисты, помогавшие украинским военным.

Издание «Московский комсомолец» уточняет, что ракетная атака нанесла серьезный ущерб зданию центра, вызвав обрушение нескольких этажей. Точное количество пострадавших и дальнейшие последствия удара продолжают уточняться.

Ранее после удара по военному институту связи в Полтаве на Украине было возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны украинских военных. Что, в принципе, абсолютно верно, так как устраивать построения и собирать в одном здании большое количество наемников и боевиков в нынешних условиях это как минимум странное решение.