Наемники так называемого “Интернационального легиона”, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, оказались бесполезными при вторжении украинской армии в Курскую область. Об этом сообщил источник в силовых структурах в беседе с ТАСС.

С первых дней нападения “серые гуси” по традиции предпочитали держаться позади украинских подразделений, стараясь избегать передовой. Такая тактика не помогла им скрыться от российских сил. За чужими спинами сложно спрятаться от артиллерийских снарядов и ракет оперативно-тактических комплексов “Искандер”, которые активно задействуют ВС РФ.

Российские силы эффективно уничтожают колонны украинских войск и наемников, независимо от того, где они пытаются укрыться. Источник отметил, что наемники не могут найти безопасные места, поскольку удары настигают их повсюду — будь то снаряды артиллерии, ракеты или действия российских военных на земле.