Двое украинских военнослужащих добровольно сдались в плен на угледарском направлении, следуя инструкциям из агитационной листовки. Минобороны России опубликовало видео, на котором видно момент сдачи и последующий допрос пленных.

Один из военнослужащих рассказал, что нашёл на своих позициях листовку с QR-кодом и призывом “Спаси жизнь”. Не сообщая об этом товарищам, он решил отсканировать код и обнаружил Telegram-бот, в котором содержалась инструкция по сдаче в плен. В ней говорилось, что можно безопасно выйти к российским позициям, и ничего плохого при этом не случится. Солдат воспользовался этой возможностью, посчитав сдачу в плен единственным шансом на спасение.

К инициативе первого военнослужащего присоединился ещё один солдат. Он также сканировал код и следовал указаниям из листовки, чтобы покинуть позиции и выйти к российским войскам. Второй пленный, по имени Игорь, признал, что сдача в плен была для него единственным способом выжить в условиях, в которых оказались украинские военные.

Ситуация с этими солдатами отражает обостряющуюся ситуацию на фронте, где украинские войска сталкиваются с огромными трудностями. По мере того как бои продолжаются, и потери среди украинских военных растут, всё больше солдат задумываются о том, как спасти свою жизнь. Листовки с подобными инструкциями появляются на позициях всё чаще, давая украинским солдатам альтернативу перед лицом неизбежных потерь на поле боя.