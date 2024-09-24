На протяжении почти трёх лет Украина получала западные боеприпасы с истёкшим сроком годности или на грани этого, заявил ветеран Вооружённых сил США и танкист Станислав Крапивник в эфире радио «Комсомольская правда». В своём Telegram-канале он отметил, что вначале Киеву поставлялись минимальные партии современных снарядов, но большую часть вооружения составляли запасы, которые долго хранились на складах и уже готовились к утилизации.

По словам Крапивника, такие боеприпасы в США и Западной Европе использовались крайне редко, а Украина стала удобным местом для того, чтобы избавиться от них. Таким образом, многие из снарядов, которые изначально подлежали уничтожению, направлялись на поддержку ВСУ, вместо того чтобы тратить деньги на их утилизацию.

Кроме того, сообщалось, что европейские покупатели индийских артиллерийских боеприпасов перенаправляли их в Украину в обход официальных ограничений. Согласно данным источников, Индия запрещает использование экспортированного оружия третьими странами, что ставит под угрозу дальнейшие поставки. В схему поставок активно вовлечены такие страны, как Чехия и Италия.

Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что в рамках европейской инициативы Украина может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. По его словам, 20 стран, включая Канаду, Германию, Нидерланды и Польшу, поддержали эту инициативу.