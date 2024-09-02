Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения украинского танка с помощью FPV-дрона в районе Волчанска, Харьковской области. В описании к видео указывается, что танк ВСУ был обнаружен военнослужащими группировки “Север”, которые зафиксировали его движение и стрельбу в этом районе.

Проанализировав полученную информацию, ВС РФ решили атаковать вражескую боевую машину. Дрон угодил точно в танк и спровоцировал сильный взрыв. Боекомплект сдетонировал, усилив эффект попадания, бронетехника вспыхнула как спичка. О судьбе экипажа не сообщается, но скорее всего, покинуть танк никто не успел.

Военное ведомство подчеркнуло, что уничтожение танка стало возможным благодаря эффективной работе разведки и точному огневому воздействию с помощью современных технологий.