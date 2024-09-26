В предсезонной игре НХЛ между «Тампой» и «Флоридой» зрители стали свидетелями захватывающего хоккейного сражения. Несмотря на то, что обе команды выставили не основные составы, игра оказалась полна неожиданностей. Молодые игроки и новички получили шанс проявить себя в этом напряжённом южном дерби.

Первый период начался динамично: уже на четвёртой минуте «Флорида» открыла счёт благодаря усилиям братьев Боквистов, которые присоединились к команде этим летом. Спустя минуту, они снова поучаствовали в голевой атаке, удвоив преимущество «Пантер». Однако «Тампа» не осталась в стороне и сумела сравнять счёт до конца периода. Даррен Рэддиш, один из немногих опытных игроков на льду в составе «Лайтнинг», отметился дублем.

Во втором периоде команды обменялись голами, но третья двадцатиминутка стала настоящим фейерверком. Началось с того, что удаление Рэддиша неожиданно обернулось для «Тампы» результативным моментом в меньшинстве, когда Конор Гики, недавно присоединившийся к команде, вывел свою команду вперёд. Однако «Флорида» быстро вернулась в игру благодаря братьям Боквистам, вновь использовав численное преимущество.

К середине заключительного периода «Флорида» доминировала, забросив три шайбы подряд и практически гарантировав себе победу. Но «Тампа» не сдалась. Российский форвард Максим Грошев, проявивший себя как лучший бомбардир на тренировочном лагере новичков, сделал счёт 6:5, удачно воспользовавшись ситуацией у ворот «пантер».

Игра продолжалась на высоком накале, и на последних минутах «Тампа» сравняла счёт. За две секунды до конца встречи Конор Гики, снова взяв инициативу на себя, прошил вратаря «Флориды» и принёс своей команде победу.

Игра, в которой было забито 15 голов, показала, что даже на предсезонных матчах может быть множество ярких моментов. Максим Грошев, отметившийся важным голом, явно продолжит бороться за место в составе, а поклонники «Тампы» могут рассчитывать на его успехи в будущем.