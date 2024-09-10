Мечтаете о райских пляжах Таиланда, но цены на билеты кусаются? Не отчаивайтесь! Ассоциация туроператоров России нашла способ значительно сэкономить на перелете, и теперь путешествие в эту экзотическую страну стало еще доступнее.

Секрет заключается в необычном маршруте с технической остановкой в Мандалае (Мьянма). Оттуда можно добраться до Янгона, а затем уже продолжить путешествие в Таиланд. Полеты по этому маршруту начнутся уже в октябре и будут выполняться два раза в неделю.

Самое приятное – это цена. Перелет в обе стороны обойдется всего в 70 тысяч рублей на человека! Это значительно дешевле, чем прямые рейсы в Таиланд.

Конечно, такой маршрут займет немного больше времени, но разве это не стоит того, чтобы сэкономить значительную сумму и осуществить свою мечту об отдыхе в Таиланде?

Кстати, это не первый раз, когда такой маршрут используется. Ранее подобные рейсы выполняла авиакомпания Myanmar Airways, и они пользовались большой популярностью у туристов.

Так что, если вы готовы к небольшому приключению и хотите сэкономить на перелете, этот вариант для вас! Не упустите возможность посетить удивительный Таиланд и насладиться его красотами без ущерба для кошелька.