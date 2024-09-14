Генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Максим Никулин, поделился своими мыслями о воссоздании образа его отца, Юрия Никулина, с помощью нейросетей в фильме “Манюня. Приключения в Москве”. В интервью на полях Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур в Эрмитаже он рассказал о своём отношении к использованию современных технологий для “оживления” знаменитого артиста.

Максим Никулин отметил, что ранее видел предложения, касающиеся использования технологий для воссоздания образа его отца, и не испытал при этом никаких негативных эмоций. По его мнению, такие технологии лишь усиливают память о человеке и продлевают его “жизнь” среди людей.

Он также подчеркнул, что использование нейросетей в фильме не играет ключевой роли, а является своего рода отсылкой к Юрию Никулину. Такие напоминания, как считает Никулин, позволяют сохранить память о выдающихся личностях, что важно для культуры и истории.

В беседе Никулин упомянул, что в самом цирке также использовали современные технологии, такие как голографические изображения, при постановке, посвященной столетию Юрия Никулина. Он сравнил качество голограмм с тем, что было показано в фильме, отметив, что в кино это выглядело лучше из-за различий в формате.

Что касается этических вопросов, связанных с “оживлением” известных людей с помощью нейротехнологий, Максим Никулин заявил, что для него это не вызывает никаких сложностей. Он также добавил, что не имел никаких финансовых претензий к создателям фильма, использовавшим дипфейк его отца.

Ранее его внук, также комментируя эту тему, отметил, что невозможно удовлетворить вкусы всех зрителей, ведь у каждого своё восприятие.