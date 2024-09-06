Священник Русской православной церкви Николай объяснил, как церковь относится к традиции размещать фотографии на памятниках усопших. Он рассказал, что обычай сохранять память об умерших через их изображения имеет древние корни, берущие начало ещё в византийской традиции иконописи. В древности изображения использовались для сохранения ликов тех, кто был дорог живым, как способ увековечить их облик.

В русской культуре эта традиция утвердилась относительно недавно, хотя в других странах, например, в Армении и Грузии, размещение фотографий на надгробиях стало распространенным явлением гораздо раньше. По словам священника, фотографии на памятниках не могут полностью передать истинную суть человека, созданного по образу и подобию Бога. Тем не менее, церковь не выступает против этой практики, понимая, что для многих это важно с точки зрения памяти и уважения к ушедшим.

Священнослужитель подчеркнул, что хотя фотографии на могилах не противоречат церковным нормам, верующие не должны зацикливаться на этом аспекте. По его мнению, важнее направить свою энергию на молитву за души умерших. Молитвенные обращения к Богу могут принести усопшим гораздо больше пользы, чем внешние символы на их могилах.

Таким образом, церковь уважает стремление людей сохранять память об умерших через фотографии, но напоминает, что истинная забота о тех, кто ушел, заключается в духовной поддержке через молитвы, а не в физических образах на камне.