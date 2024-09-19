Протоиерей Сергий Луговой, настоятель храма Святой Троицы в Хорошево, поделился своим взглядом на различие между настоящей любовью и страстью, которая может разрушать отношения. По его словам, многие люди в современном мире часто путают эти два понятия, что приводит к ошибкам и страданиям.

Отец Сергий объяснил, что истинная любовь — это нечто большее, чем просто чувство, это божественный дар. Такая любовь строится на взаимной заботе, жертвенности и стремлении к духовному росту каждого из партнеров. Настоящие отношения должны быть основаны на готовности жертвовать, прощать и терпеть друг друга, а главное — на стремлении к внутреннему единению.

Противоположностью истинной любви протоиерей назвал греховную страсть. По его мнению, страсть — это искаженная форма любви, которая подчинена плотским желаниям и эгоистическим стремлениям. Она разрушает человека, заставляет его терять рассудок и не заботиться о других. Страсть, по словам отца Сергия, ведет к несчастью, так как она преследует лишь удовлетворение собственных желаний.

Священник призвал верующих внимательно относиться к своим чувствам и строить отношения на основе истинной любви. Он подчеркнул, что только такие отношения могут стать залогом гармонии в семье и духовного развития.